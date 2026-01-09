Franca
VÍDEO: Nuno Mendes «engana-se» na taça e levanta a cabeça do roupeiro
Momento caricato aconteceu no final do jogo entre o PSG e o Marselha
No rescaldo da vitória do PSG frente ao Marselha, foi rija a festa dos parisienses depois de mais uma conquista da Supertaça.
Mas o momento mais caricato aconteceu com Nuno Mendes e Nacerdine Sekai, um dos roupeiros da formação gaulesa.
Enquanto os colegas levantavam o troféu, o internacional português foi filmado a «levantar a cabeça» de Nacerdine.
De recordar, o PSG bateu o Marselha nas grandes penalidades depois de ter sido «salvo» por um golo de Gonçalo Ramos ao cair do pano no tempo regulamentar.
Veja aqui o momento de Nuno Mendes:
