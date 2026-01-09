No rescaldo da vitória do PSG frente ao Marselha, foi rija a festa dos parisienses depois de mais uma conquista da Supertaça.

Mas o momento mais caricato aconteceu com Nuno Mendes e Nacerdine Sekai, um dos roupeiros da formação gaulesa.

Enquanto os colegas levantavam o troféu, o internacional português foi filmado a «levantar a cabeça» de Nacerdine.

De recordar, o PSG bateu o Marselha nas grandes penalidades depois de ter sido «salvo» por um golo de Gonçalo Ramos ao cair do pano no tempo regulamentar.

Veja aqui o momento de Nuno Mendes:

