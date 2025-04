O ambiente era de festa no estádio do Stade Toulousain para receber o encontro dos oitavos de final da Liga dos Campeões de râguebi frente aos Sale Sharks.

No entanto, os momentos que antecederam a partida foram de aflição. O militar paraquedista que era suposto aterrar no relvado com a bola de jogo acabou por ser levado pelo vento e ficou suspenso na estrutura do estádio, a quinze metros do solo.

A zona por baixo do paraquedista foi prontamente evacuada. Membros das equipas técnicas e até a mascote do clube francês levaram colchões que os jogadores utilizam para aquecer bem como as espumas que protegem os postes foram colocadas para tapar as zonas mais perigosas das bancadas imediatamente por baixo do militar suspenso.

Cerca de 20 minutos depois, os bombeiros conseguiram resgatar o paraquedista utilizando uma escada e acabou tudo por correr da melhor forma.

No jogo propriamente dito, o Stade Toulousain acabou por vencer os Sale Sharks por 38-15.