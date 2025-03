O Lyon venceu este domingo o Brest, por 2-1, num jogo que ficou marcado pela expulsão e reação violenta de Paulo Fonseca, treinador português.

O momento ocorreu já para lá dos 90 minutos (90+7m), quando o árbitro Benoît Millot foi chamado ao VAR para rever um lance de grande penalidade a favor do Brest. O penálti acabou por ser invalidado, mas o desagrado de Paulo Fonseca foi tal que encostou a cabeça ao juiz da partida e trocou algumas palavras de forma violenta

O castigo foi máximo para o treinador português, que não viu o apito final no relvado. O Lyon acabou por vencer com um bis de Lacazette (24m e 82m). Lala marcou o único golo do Brest (15m).

Veja o momento: