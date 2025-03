A suspensão de Paulo Fonseca no futebol francês não implica que o técnico esteja sozinho. No primeiro encontro de longos nove meses em que estará suspenso (se o recurso não atenuar o castigo), o português viu o Nice-Lyon acompanhado da equipa técnica e até do treinador adversário, Franck Haise... porque este também estava castigado por três jogos.

Este vídeo testemunho o momento insólito em que os dois treinadores cumprimentam-se na bancada, junto dos adeptos.

Já o encontro foi ganho pelo Lyon, por 2-0, fora de casa. Thiago Almada, que chegou do Botafogo em janeiro, esteve nos lances de golo. Serviu Cherki para o 0-1 aos 78 minutos, repetindo a dose para oferecer o golo a Nuamah (83m).