O Paris Saint-Germain somou esta sexta-feira a segunda vitória na nova edição da liga francesa ao bater o Angers, no Parque dos Príncipes, por 1-0. João Neves, regressado de castigo, arrancou uma grande penalidade que Ousmane Dembelé desperdiçou, numa exibição cinzenta do campeão europeu.

Apesar de tudo, foi um jogo de festa, uma vez que o PSG voltou a jogar em casa, pela primeira vez, depois das conquistas da Liga dos Campeões e da Supertaça Europeia, troféus que acabaram expostos no relvado, juntamente com os do título francês, da Taça de França e também da Liga dos Campeões.

O tetracampeão gaulês acabou por impor-se com um golo solitário do espanhol Fabián Ruiz, marcado aos 50 minutos, já depois de Dembélé ter falhado um penálti, ao atirar por cima da trave, aos 27, na sequência de uma falta de Marius Courcoul sobre João Neves.

Depois de ter cumprido dois encontros de suspensão, devido à sua expulsão na final do Mundial de clubes, perdida frente aos ingleses do Chelsea, em julho, nos Estados Unidos, o médio português regressou às primeiras opções dos campeões europeus.

João Neves alinhou até aos 66 minutos, altura em que foi lançado em campo Gonçalo Ramos, enquanto Nuno Mendes e Vitinha competiram a tempo inteiro pelos parisienses.

O PSG alcançou, assim, a segunda vitória consecutiva pela margem mínima na Ligue 1, depois de já ter vencido, também por 1-0, na visita ao Nantes treinado pelo português Luís Castro, e isolou-se de forma provisória no primeiro lugar, com seis pontos, contra três do Angers, que é, para já, oitavo.

O golo solitário de Fabián Ruiz: