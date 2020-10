O Paris Saint-Germain, mesmo desfalcado, foi a Nimes golear por 4-0 em jogo antecipado da 7.ª jornada da liga francesa. Kylian Mbappé bisou, mas a grande figura do jogo foi Sarabia, com duas assistências e o último golo da partida. Um jogo que deu para tudo, até para a entrada de Jesé, jogador que regressou ao clube depois de ter sido dispensado no Sporting.

Thomas Tuchel tinha antecipado dificuldades, face às muitas baixas na equipa, mas a verdade é que a equipa tornou o jogo fácil, embora o primeiro golo só tenha chegado aos 32 minutos, depois do Nimes já estar reduzido a dez por expulsão de Loick Landre. Marcou o incontornável Mbappé que fez questão de dedicar o golo a Lucas, um miúdo de oito anos que está a recuperar de um cancro.

Não houve mais golos até ao intervalo, mas a equipa parisiense voltou a disparar na segunda parte. Lorenzi, como seu segundo consecutivo no PSG, aumentou a vantagem, aos 77 minutos, antes de Mbappé voltar a marcar, numa transição rápida, aos 83. Foi depois deste golo que Jesé foi chamado ao jogo para render Mbappé.

Depois de três bolas na trave na segunda parte, ainda houve tempo para a consagração de Sarabia, o homem do jogo, que já tinha feito duas assistências.

Uma vitória que catapulta o PSG para o primeiro lugar da liga francesa, com os mesmos 15 pontos do que o Rennes e mais um do que o Lille.