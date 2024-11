Gonçalo Ramos deverá estar muito perto de regressar à competição, segundo as imagens publicadas esta segunda-feira pelo Paris Saint-Germain que mostram o avançado português a treinar, numa fase adiantada da recuperação, já com bola, no relvado.

Um jogador que o treinador Luis Enrique diz que «adora». O treinador espanhol tinha dito, na antevisão do duelo com o Marselha, no final de outubro, que Gonçalo Ramos iria regressar no dia 25, mas não sabia ainda em que mês.

Recordamos que Gonçalo Ramos lesionou-se logo na primeira jornada da liga francesa, a 16 de agosto, frente ao Le Havre, contraindo uma entorse grave que lhe afetou os ligamentos e obrigou a uma intervenção cirúrgica, realiza no Qatar.

Na altura, o departamento médico do clube parisiense avançou com uma ausência a rondar os três meses, período que está agora a acabar.

Ora, pelas imagens publicadas agora pelo clube, o regresso poderá ser antes de 25 de novembro.

Ora veja: