O Paris Saint-Germain foi ao Mónaco atropelar a equipa do principado com uma vitória categórica por 4-1. Kyllian Mbappé bisou, não festejou o primeiro golo, por respeito à antiga equipa, mas depois festejou o segundo mesmo a fechar o jogo. Gelson Martins foi titular, enquanto Adrien saltou do banco para fazer a assistência para o golo solitário dos monegascos.

Depois do empate 3-3 de há três dias entre estas mesmas duas equipas, no Parque dos Príncipes, o PSG retribuiu agora com um triunfo categórico no Estádio Louis II em jogo em atraso da 15.ª jornada.

Uma vitória confortável da equipa de Thomas Tuchel, em ritmo de passeio, que começou a ganhar forma ao minuto de 24. Passe de Di María a lançar Mbappé que, com todo o espaço do mundo, atirou a contar, mas não festejou, por respeito à antiga equipa.

Antes do intervalo, lance polémico na área do Monaco, com o árbitro a considerar que Kamil Glik fez uma falta sobre Kurzawa que parece não existir. Neymar converteu o castigo máximo e, mais uma vez, mandou calar os adeptos.

Já na segunda parte, aos 72 minutos, Pablo Sarabia marcou um golaço que o árbitro anulou prontamente por um alegado fora de jogo, mas depois acabou por validá-lo com a ajuda do VAR. O Monaco ainda reduziu a diferença, já perto do final, com Bakayoko a marcar na sequência de um livre de Adrien que tinha entrado aos 69 minutos, mas a palavra final foi mesmo de Mbappé que voltou a marcar e, desta vez, festejou mesmo frente à antiga equipa.

Com este resultado, o PSG passa a contar com mais oito pontos do que o Marselha de André Villas-Boas, o adversário mais próximo na classificação da Ligue 1.