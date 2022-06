O Paris Saint-Germain apresentou esta quarta-feira, em parceria com o seu principal patrocinador, os novos equipamentos principais para a temporada 2022/23. Uma camisola que respeita as cores tradicionais do clube e que é fabricada exclusivamente com com o recurso a garrafas de plástico recicladas.

Na promoção da nova camisola, o patrocinador surpreendeu seis jogadores que estavam de férias e captou em vídeo as respetivas reações à nova camisola que vão vestir na próxima temporada.

Ora veja: