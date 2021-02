O Marselha continua em crise depois de consumada a saída de André Villas-Boas e, este domingo, consentiu a quinta derrota de 2021, em pleno Estádio Vélodrome, na receção ao rival Paris Saint-Germain (0-2), em jogo da 24.ª jornada da liga francesa.

Um desaire que ficou desde logo consumado na primeira partem, com Kylian Mbappé a abrir o marcador, logo aos nove minutos, após assistência de Di María, a finalizar um rápido contra-ataque.

A equipa comandada por Mauricio Pochettino, que começou com Danilo e Neymar no banco, esteve quase sempre por cima do jogo e acabou por ampliar a vantagem, ao minuto 21, desta vez com um golo de Icardi, a passe de Florenzi.

A vencer por 2-0 ao intervalo, Pochettino geriu depois a vantagem e a equipa na segunda parte, lançando Neymar e Danilo ao minuto 66. O PSG esteve sempre mais perto do terceiro e o Marselha acabou o jogo de cabeça perdida, com Payet a ver um vermelho direto depois de uma entrada dura sobre Verratti.

O PSG destaca-se, assim, no terceiro lugar da classificação, a um ponto do Lyon e a três do líder Lille, enquanto o Marselha cai para o nono lugar, embora tenha ainda dois jogos em atraso.