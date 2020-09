Vitória fácil do Paris Saint-Germain na visita ao campo do Reims (2-0) em jogo da quinta jornada da liga francesa. Kylian Mbappé fez duas assistências e Mauro Icardi outros tantos golos.

Um jogo tranquilo para a equipa de Thomas Tuchel que com Angel Di María, Neymar, Mbappé e Icardi juntos no ataque, asfixiou o adversário, obrigando-o a recuar em toda a linha. O primeiro golo, logo aos nove minutos, resulta de uma arrancada impressionante de Mbappé a culminar com uma assistência, já no interior da área, para Icardi finalizar.

Um golo cedo que tranquilizou os visitantes que levantaram o pé, sem nunca perderem a iniciativa. As oportunidades sucederam-se, mas não houve mais golos até ao intervalo. A mesma receita na segunda parte e novo golo aos 62 minutos com os mesmos protagonistas: passe de Mbappé, golo de Icardi.

Pelo meio, muitos lances vistosos, com destaque para um pormenor de Neymar que destacamos num dos vídeos associados.

O PSG somou, assim, a terceira vitória consecutiva no campeonato, depois de dois desaires, e subiu até ao sétimo lugar, agora a apenas quatro pontos do líder Rennes.