Apesar do triunfo a meio da semana para a Liga dos Campeões, o campeão Lille continua a marcar passo em França e somou este sábado na receção ao Angers – empate a uma bola – o quarto jogo sem vencer no campeonato.

A jogar em casa, a equipa mais portuguesa da Ligue 1 – Fonte, Tiago Djaló e Renato Sanches foram titulares, Xeka não saiu do banco – até se adiantou primeiro no marcador, e com dois lusos como protagonistas: Renato cruzou e Djaló desviou de primeira para a baliza adversária, aos 27 minutos.

Na segunda parte, pouco antes da entrada de Pereira Lage, o Angers chegou à igualdade, através de um golo de Ounahi aos 80+3 minutos.

Aos 90+6 minutos, o Lille ainda ficou reduzido a dez unidades, fruto da expulsão de Onana, ele que havia entrado para o lugar de Sanches.

Assim, e decorridas 13 jornadas, o campeão Lille está apenas na 12.ª posição, com 16 pontos, ao passo que o Angers é sétimo, com 18 pontos.