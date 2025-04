O PSG não foi além de um empate a um golo frente ao Nantes numa partida a contar para a 29.ª jornada da Liga francesa.

O clube parisiense, já campeão, contou com a presença de João Neves, Nuno Mendes e Vitinha no onze titular e chegou ao golo por intermédio do médio internacional português à passagem do minuto 33 num bom remate já dentro da área.

A equipa da casa conseguiu empatar depois de Douglas Augusto [83m] com um remate forte, enganar Donnaruma.

Com este empate, o Nantes conquista um ponto muito importante na luta pela manutenção, já o PSG mantém o primeiro lugar.