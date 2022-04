O Lille perdeu neste sábado em casa na receção ao Lens, que ultrapassou o ainda campeão francês na classificação, assumindo o sétimo lugar.

Com Tiago Djaló, José Fonte, Xeka e Renato Sanches no onze, o Lille viu o Lens marcar logo no quarto minuto de jogo graças a um golo de Frankowski e ampliar a vantagem aos 37m por Kalimuendo-Miunga, após assistência do também português David Costa.

Xeka ainda reduziu a desvantagem em cima do intervalo, mas o resultado não se voltou a alterar.

No outro jogo do dia, o histórico Saint-Ettiéne venceu por 2-1 na receção ao Brest, saindo da zona de despromoção à condição.