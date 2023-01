A derrota do Benfica na sexta-feira em Braga fez com que o PSG passasse a ser a única equipa europeia invencível em 2022/23.

Mas por pouco tempo, já que neste domingo o campeão francês caiu na deslocação ao reduto do sensacional Lens, que está confortavelmente instalado no 2.º lugar da Liga francesa, agora a 4 pontos do líder.

Com Danilo Pereira, recuperado de uma fratura em três costelas, no onze inicial sem contar com Messi (ainda na Argentina) e Neymar (castigado), o PSG já perdia aos 5 minutos, quando Frankowski inaugurou o marcador para os anfitriões.

Rápidos a reagir, os parisienses empataram 3 minutos depois por Ekitike, numa jogada muito constestada pelos jogadores do Lens, que consideraram que o avançado do PSG tirou a bola das mãos do guarda-redes Brice Samba.

A equipa sensação da Liga francesa foi sempre a mais clarividente em campo e aos 28 minutos voltou a colocar-se em vantagem. Fofana livrou-se da pressão, galgou metros e depois rasgou a defesa parisiense com um passe em profundidade na direção de Openda. Depois de Sergio Ramos ter falhado a interceção, o avançado belga fez Marquinhos deslizar no relvado e depois bateu Donnarumma com serenidade.

Se o 2-1 teve nota artística, o terceiro, a abrir a segunda parte, do Lens também não lhe ficou atrás. Danilo fez um passe de risco para Fabián Ruiz, que perdeu a bola e a seguir houve magia na assistência de calcanhar de Openda para Claude-Maurice.

O ex-FC Porto Vitinha e Sarabia (ex-Sporting) foram a jogo ainda antes da hora de jogo, mas o destino no jogo 100 de Franck Haise à frente do Lens estava traçado.

Ao 24.º jogo oficial da época, o PSG caiu. Com estrondo.

IMAGENS VÍDEO: ELEVEN