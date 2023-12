O Paris Saint-Germain foi ao campo do Le Havre arrancar uma preciosa vitória por 2-0, num jogo em que ficou reduzido a dez muito cedo, logo aos 10 minutos, por expulsão do guarda-redes Donnarumma. Kylian Mbappé abriu o marcador e viu ainda um segundo golo anulado, antes de Vitinha, com um bom golo, confirmar a vitória do líder da liga francesa já perto do final do encontro.

Com Danilo Pereira e Vitinha titulares e Gonçalo Ramos no banco (não foi utilizado), o PSG procurou, desde logo, impor o seu jogo no relvado do Estádio Oceane, mas sofreu várias contrariedades no início da partida. Primeiro foi Fabien Ruiz que saiu lesionado, logo aos 8 minutos, cedendo o lugar ao ex-sportinguista Manuel Ugarte.

Dois minutos depois, Donnarumma foi expulso, depois de ter saído da área, numa tentativa de antecipar-se a Youté, acabando por atingir o adversário na cabeça, com uma perna demasiado elevada. Apesar da forte contestação dos jogadores do PSG, o árbitro não teve dúvidas em mostrar o vermelho direto, deixando, desde logo, a equipa parisiense reduzida a dez.

Veja a expulsão e os golos nos vídeos associados

Luis Enrique prescindiu então do avançado Bradley Barcola, para lançar Arnau Tenas para a baliza. Os visitantes não acusaram a desvantagem, pelo contrário, carregaram sobre o adversário e acabaram por chegar ao golo, aos 23 minutos, com Dembelé, sobre a direita, a servir o incontornável Kylian Mbappé que, à entrada da área, rematou colocado, com a bola a ir ao ferro antes de entrar.

Mbappé voltou a colocar a bola na baliza do Le Havre, dez minutos depois do primeiro golo, mas desta vez estava em fora de jogo. A verdade é que o PSG chegou ao intervalo a vencer e com oportunidades claras para dilatar a vantagem.

O Le Havre ainda cresceu na segunda parte, chegou a ameaçar o empate, mas, aos 89 minutos, a passe de Ugarte, Vitinha, que já tinha marcado um grande golo ao Monaco há duas semanas, rematou fora da área, a bola sofreu um desvio na canela de Lloris e acabou por entrar ao ângulo. Um golo muito festejado pelos companheiros de equipa, uma vez que, assim, ficava confirmada a vitória num jogo com circunstâncias muito especiais.

Uma vitória que permite ao PSG aumentar a diferença no topo da classificação para quatro pontos, uma vez que o segundo classificado, o Nice, perdeu na véspera, na visita a Nantes (0-1).

Confira a classificação da liga francesa