Uma cara na Liga dos Campeões, outra na Liga francesa. Assim vai o Marselha de André Villas-Boas em 2020/21.

Neste sábado, na ressaca da derrota com o FC Porto (a quarta em quatro jogos na fase de grupos da Champions), a equipa orientada pelo técnico português recebeu e venceu o Nantes por 3-1 na 12.ª jornada da Liga francesa e está em posição para «morder os calcanhares» ao todo-poderoso PSG, até porque está a três pontos do campeão gaulês e tem menos um jogo (ainda apenas dez).

Num jogo marcado pela homenagem a Maradona, durante a qual os jogadores e a equipa de arbitragem desenharam a letra «M» no centro do terreno antes do apito inicial, Florian Thauvin inaugurou o marcador logo aos 2 minutos após ser lançado nas costas da defesa adversária. Aos 36 minutos, Dimitri Payet ampliou para 2-0 ao minuto 35 com um remate de pé direito no coração da área, onde estava sozinho para receber um passe de Cuissance.

Na segunda parte, Darío Benedetto fez o terceiro do Marselha e estreou-se, na conversão de um penálti à hora de jogo, a marcar na presente temporada. O avançado argentino, ex-Boca Juniors, dedicou o golo à memória de Diego Armando Maradona.

O melhor que o Nantes conseguiu foi reduzir aos 74 minutos por Ludovic Blas.