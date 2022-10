O Paris Saint-Germain venceu tranquilamente o Ajaccio por 3-0, em jogo da 12.ª jornada da Liga francesa.

Lionel Messi e Kylian Mbappé resolveram o jogo, fabricando entre eles todos os golos do campeão gaulês.

Uma noite de alto quilate desta dupla, que desfez por completo as aspirações do 18.º e antepenúltimo classificado da Ligue 1.

O 1-0, de Kylian Mbappé aos 24 minutos, nasceu após um grande passe de Messi, que isolou o francês.

Ainda na primeira parte, Mbappé desperdiçou o bis: quando só precisava de encostar, falhou a baliza de forma inusitada.

A redenção, se necessária, chegou já na reta final da partida: Messi e Mbappé invocaram o génio da lampada, com os dois a tabelarem e o argentino a receber do francês com genialidade e a marcar depois de fintar o guarda-redes na pequena-área.

Pouco depois, Messi recebeu a bola no meio-campo defensivo, arrancou pelo corredor central e serviu o Mbappé no tempo certo para o bis do avançado.

