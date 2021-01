O Paris Saint-Germain goleou o Montpellier e colocou-se, isolado, no lugar que melhor conhece há praticamente uma década: o primeiro lugar da Liga francesa.

Com Mbappé e Neymar a exibirem-se a nível elevadíssimo, os parisienses impuseram-se por 4-0, mas só desbloquearam o jogo após a meia-hora de jogo e numa altura em que a equipa de Pedro Mendes (foi titular) jogava com dez, por expulsão do guarda-redes Jonas Omlin após falta sobre Mbappé.

Ao minuto 34, Neymar, Di María e Mbappé forjaram o golo inaugural. Simples e letal, com o avançado francês a pôr termo a uma seca de quatro jogos sem marcar.

Na segunda parte, o PSG voltou à carga e resolveu o jogo com três golos em apenas quatro minutos. Primeiro, aos 60m, Mbappé serviu Neymar para o 2-0 e depois Icardi fez o segundo, na conclusão de uma jogada na qual Neymar desfez a defesa do Montpellier com um passe soberbo.

A partida estava no minuto 62 e bastou um minuto para ver-se novo golo do campeão francês e vice-campeão europeu: o mágico brasileiro voltou a fazer das deles isolando Icardi, mas o avançado argentino foi altruista e tocou para a entrada de Mbappé, que assinou o 4-0 final.

Refira-se que o ex-FC Porto Danilo foi lançado em jogo aos 76 minutos.

Com este resultado, o PSG chega aos 45 pontos em 21 jogos da Liga francesa. O Lille vem logo atrás, com 42 pontos, menos um jogo e pode voltar chegar-se ao topo da Liga francesa no domingo.