O PSG não foi além de um empate em casa do Lorient a um golo, na décima jornada da liga francesa e arrisca perder a liderança isolada já nesta ronda.

Nuno Mendes foi o único representante português no onze dos parisienses, Vitinha, Gonçalo Ramos e o regressado João Neves à competição ficaram no banco, mas entraram todos na segunda parte.

Para se ouvir gritar golo foi preciso chegar à segunda parte, já depois de Vitinha e João Neves terem sido lançados no jogo (entraram ao intervalo). Nuno Mendes, à segunda, depois de ter visto o primeiro cabeceamento cortado, rematou para uma baliza deserta no ressalto.

Ainda festejavam os jogadores do PSG quando Igor Silva igualou o encontro. A bola ressaltou para a entrada da área, onde estava o defesa brasileiro, que marcou com um grande remate.

O tropeção não foi a única má notícia para o PSG na noite, já que Desiré Doué lesionou-se e saiu de maca pouco depois da hora de jogo.

Com este resultado, o PSG está no primeiro lugar, com 21 pontos, mas o Marselha e o Lyon igualam o líder se vencerem ainda nesta quarta-feira. Já o Lorient segue no 16.o lugar, o primeiro abaixo da linha de água.

Classificação da liga francesa.