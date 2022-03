Ainda com o ambiente pesado no Parque dos Príncipes, no primeiro jogo depois da eliminação da Liga dos Campeões, o Paris Saint-Germain bateu o Bordéus por 3-0, em jogo da 28.ª jornada da liga francesa, com golos de Mbappé, Neymar e Paredes, este último de belo efeito.

Um jogo que ficou marcado pela contestação dos «ultras» do PSG à direção liderada por Nasser Al-Khelaifi, mas também dirigida ao diretor desportivo Leonardo. Os adeptos exibiram tarjas a pedir a demissão do presidente e assobiaram constantemente a equipa.

No entanto, o PSG, com os portugueses Nuno Mendes de Danilo Pereira de início, não teve dificuldades em ultrapassar os girondinos, com a sua maior figura, Kylian Mbappé, a abrir o marcador, aos 24 minutos, depois de uma assistência fenomenal de Wijnaldum a lançar o internacional francês para a área. A equipa não festejou e continuou a ser brindada com assobios até ao intervalo.

A segunda parte começou praticamente com o segundo golo da equipa da casa, desta vez com assinatura de Neymar, numa transição rápida, com o lateral Hakimi a servir o brasileiro da direita. Mais um golo sem sorrisos.

Os primeiros aplausos só chegaram com o golo de Leandro Paredes. Um grande lance do ataque do PSG, com a bola a passar por Messi, Mbappé, Neymar, até chegar ao argentino que ainda sentou dois adversários antes de rematar com o pé esquerdo.

Uma vitória que permite ao PSG aumentar para quinze pontos a vantagem sobre o Nice que, na véspera, não foi além de um empate em Montpellier (0-0), mas o grande objetivo da temporada já ficou definitivamente comprometido com a derrota no Santiago Bernabéu.

O golo de Mbappé

O golo de Neymar

E o golo de Pardedes