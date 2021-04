De loucos! Com cinco golos em pouco mais de quinze minutos, o Paris Saint-Germain bateu o Saint-Étienne por 3-2 no Parque dos Príncipes, na ressaca da Liga dos Campeões. A equipa de Mauricio Pochettino, com Danilo Pereira entre os titulares, esteve a perder, virou o resultado com dois golos de Kylian Mbappé, mas depois permitiu o empate nos descontos. No entanto, a última palavra foi mesmo dos parisienses, com Icardi a reclamar os três pontos que permitem ao campeão seguir a apenas um ponto dos portugueses do Lille.

Com Neymar castigado e muitos jogadores poupados, depois do esforço da Champions, o PSG sentiu dificuldades para se impor diante dos Verts. A primeira parte jogou-se a passo, com poucas oportunidades, mas o jogo acabaria por embalar nos quinze minutos finais.

Kylian Mbappé teve uma oportunidade soberana para abrir o marcador, depois de ganhar uma bola, mas tirou muito por alto. Mas o cenário tornou-se mais complicado para a equipa da casa quando, aos 77 minutos, Denis Bouanga colocou os visitantes em vantagem. No entanto, o PSG reagiu rápido e, dois minutos depois, Mbappé empatou, com uma espetcular receção a um passe longo de Herrera. O empate já era um mal menor, mas a três minutos do final, MBappé voltou a investir e arrancou uma grande penalidade que lhe permitiu assinar a reviravolta no marcador. Grande fesa no banco e na bancada onde estava Neymar e Navas.

Uma festa que deu lugar a novo desanimo, uma vez que, já em tempo de compensação, o Saint-Étienne voltou a empatar, com um golo de Romain Hamouma. Novo desalento, antes de nova alegria. Logo no lance seguinte, Di María, na marcação de um canto, atirou ao poste e, no lance seguinte, cruzou para a cabeçada certeira de Icardi que tinha sido chamado ao jogo instantes antes.

Um final de loucos, mas com um resultado que permite ao PSG seguir na luta pela renovação do título, agora a apenas um ponto do Lille.