A liga francesa regressou em grande esta sexta-feira, depois da paragem para as seleções, com o líder Paris Saint-Germain a bater o Monaco, terceiro classificado, por 5-2, em jogo da 13.ª jornada. Um grande jogo com sete grandes golos, com Gonçalo Ramos a abrir o marcador e Vitinha a levantar o Parque dos Príncipes com o melhor golo deste jogo que contou também com a estreia de Dembelé a marcar pela milionária equipa parisiense.

Com Vitinha e Gonçalo Ramos no onze titular e Danilo no banco, o PSG entrou melhor no jogo e adiantou-se no marcador, aos 18 minutos, com Gonçalo Ramos a revelar todo o seu instinto de marcador, para marcar, após uma defesa incompleta de Köhn a um primeiro remate de Dembelé.

O guarda-redes do Monaco não ficou bem na fotografia, mas quatro minutos depois, Donnarumma fez ainda pior, ao hesitar e a meter a bola nos pés de Minamino, com o japonês a aceitar a prenda de Natal antecipada e a empatar o jogo.

O PSG acusou este golo, mas acabou por recuperar a vantagem, ainda antes do intervalo, aos 38 minutos, na sequência de uma grande penalidade, convertida com classe por kylian Mbappé, depois de uma falta sobre Dembelé na área.

Três golos em cinco minutos

A primeira parte foi animada, mas a segunda seria melhor ainda. Depois de um arranque morno, o PSG marcou dois golos de rajada, separados por apenas dois minutos e disparou no marcador. Primeiro foi Dembelé, que ainda não tinha marcado com a camisola do PSG e que, aos 70 minutos, destacou-se sobre a direita, recebeu a bola, em corrida, com o pé esquerdo e atirou a contar com o direito. Um golo com uma grande festa de todos os companheiros.

Dois minutos depois, a cereja no topo do bolo com Vitinha a disparar do meio da rua uma bola com efeito de tal forma que as bancadas levantaram-se para aplaudir o português de pé. Mais um golo muito festejado por toda a equipa.

No meio deste vendaval, o Monaco nunca baixou os braços e, com o PSG confortável, Balogun fugiu a toda a gente para reduzir a diferença para 4-2 aos 75 minutos.

Três golos em cinco minutos, mas faltava a última palavra da equipa da casa para fechar de vez este jogo e Muani, que tinha entrado para render Gonçalo Ramos, fechou a contagem nos 5-2.

Uma vitória que permite ao PSG reforçar a liderança sobre a Côte d’Ázur, agora com mais quatro pontos do que o Nice e mais seis do que o Monaco.

