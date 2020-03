Do sonho ao pesadelo em menos de dez minutos. O Marselha de André Villas-Boas parecia que ia conseguir uma vitória tranquila na receção ao Amiens, penúltimo classificado da Ligue1, vencia por 2-0 a dez minutos do final, mas acabou por deixar o adversário empatar.

E se o cenário já não era o melhor, o treinador português excedeu-se nos protestos com o árbitro após o apito final e acabou por ser expulso.

Antes disso, o Marselha chegou à vantagem em cima do intervalo, num golo de Sanson em que o guarda-redes do Amiens, Regis Gurtner, não fica isento de culpas.

Na segunda parte, Dimitri Payet, que esteve em grande durante a partida, fez o 2-0, e tudo fazia prever que o conjunto do sul de França iria reforçar o segundo lugar.

Contudo, a sete minutos do final, Guirassy reduziu de penálti, com Saman Ghoddos a fazer o empate no último dos cinco minutos de compensação da partida.