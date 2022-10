Zinedine Zidane anunciou que está perto de regressar ao trabalho no decorrer da inauguração da nova estátua de cera no histórico Museu Grévin, em Paris.

Interrogado pelos jornalistas quanto a um possível regresso à atividade, o antigo internacional francês garantiu que está para breve. «Falta-me o fato de treino?», perguntou primeiro Zidane antes de avançar com uma resposta mais clara. «Não estou muito longe de voltar. Vamos esperar mais um bocadinho», atirou o treinador que está sem trabalho desde que deixou o Real Madrid no final da época de 2020/21.

O antigo jogador falou à margem da inauguração da nova «réplica» de cera dele próprio no emblemático museu Grévin, a terceira estátua do antigo campeão do Mundo. A primeira foi feita logo em 1999, um ano depois de ter sido campeão do Mundo, ainda com algum cabelo. A segunda foi apresentada em 2009, mas já há uns anos que Zidane não era visto no museu de cera.

«Houve aqui muito trabalho, mas o resultado final é muito bom. Com o escultor, passámos algum tempo – sobretudo ele - para aprimorar e alcançar este resultado. Já passaram 24 anos depois de 1998. Foi muito engraçado fazer parte desta aventura. Hoje, volto com uma nova estátua e com um pouco menos de cabelo. A aventura continua», comentou ainda.

A nova estátua de Zizou junta-se, assim, a um núcleo restrito de personalidades que tiveram direito a mais de uma estátua no Museu Grévin, como, por exemplo, o general de Gaulle ou a rainha Elizabete II.