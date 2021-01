O Nice está em queda livre na classificação, com apenas uma vitória nos últimos 14 jogos, e os adeptos perderam a paciência e invadiram o centro de treinos do clube, onde joga o português Rony Lopes.

No treino da tarde de quarta-feira, cerca de 150 elementos da claque do clube (Populaire Sud) começaram por interpelar os jogadores e o ambiente aqueceu. A mensagem era simples: «Suem a camisola.» No entanto, os protestos subiram de tom à medida que os jogadores surgiam, tendo a claque acendido tochas e rebentado petardos já no interior, tendo invadido inclusivamente a sala de musculação. A situação acalmou quando Julien Fournier (diretor do futebol), Frédéric Gioria e Didier Digard (membros da equipa técnica) decidiram conversar com os adeptos visivelmente agastados com o atual momento da equipa.