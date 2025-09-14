João Neves, jogador do PSG, está entre os três nomeados ao prémio de melhor jogador do mês de agosto da Liga Francesa para o Sindicato dos Jogadores Profissionais de França, juntamente com os também médios Ilan Kebbal (Paris FC) e Tyler Morton (Lyon).

O internacional português, de 20 anos, destacou-se ao marcar um hat-trick frente ao Toulouse na terceira jornada do campeonato gaulês, com dois dos golos a serem de pontapé de bicicleta e o outro um remate fora de área. A exibição valeu-lhe uma rara atribuição da nota máxima pelo jornal L'Équipe.

O camisola 87 dos parisienses chegou ao clube no início da época passada, vindo do Benfica, assumindo-se de imediato como peça-chave na equipa que ganhou a Liga dos Campeões.