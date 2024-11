O Paris Saint-Germain recebeu e venceu o Toulouse por 3-0, esta sexta-feira, no Parque dos Príncipes, em jogo da 12.ª jornada da liga francesa, marcado pelos golos portugueses de João Neves e Vitinha.

Aos 35 minutos de jogo, após cruzamento de Achraf Hakimi, do lado direito, João Neves apanhou a bola de primeira, na meia-lua, rematando de pé direito, rente à relva e junto ao poste, sem hipóteses de defesa para o guarda-redes Guillaume Restes.

Foi o segundo golo de João Neves pelo PSG, ao 16.º jogo, numa época em que já leva seis assistências pelo clube francês.

Na segunda parte, aos 55 minutos, Warren Zaïre-Emery fez o 2-0, mas o lance foi anulado por fora-de-jogo de Marco Asensio.

O Toulouse teve várias ocasiões para empatar e assustou o PSG, mas a equipa treinada por Luis Enrique conseguiria mesmo dobrar a diferença, por Lucas Beraldo, num remate de pé esquerdo na área, aos 84 minutos.

Em cima do minuto 90, a classe de Vitinha (entrou para a segunda parte) abriu caminho ao 3-0. Randal Kolo Muani assistiu a entrada do médio português na esquerda da área e Vitinha, com tranquilidade, puxou para dentro, tirando Jaydee Canvot do caminho, antes de rematar de pé direito para o fundo da baliza. Foi o segundo golo de Vitinha pelo PSG em 2024/25, ao 13.º jogo.

Acabou por ser um resultado bem melhor para o PSG face ao que se passou na segunda parte enquanto estava 1-0, isto apesar de os parisienses terem dominado a primeira parte.

Na classificação, o PSG segue líder, agora com 32 pontos, repondo em seis os pontos de vantagem para o Mónaco, que horas antes bateu o Brest, num duelo entre equipas de Liga dos Campeões. O Toulouse mantém-se com 15 pontos, no 10.º lugar, ficando à mercê do Estrasburgo, que tem 13 pontos e só joga no domingo, em Nice.

Segue-se, para o PSG, a visita ao Bayern Munique, na terça-feira (20h00), em jogo da 5.ª jornada da fase de liga da Liga dos Campeões.