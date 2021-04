No jogo que abriu a jornada 32 do campeonato francês, o líder Lille venceu em casa do Metz, por 2-0.

Com José Fonte e Renato Sanches no onze inicial – Xeka entrou nos últimos minutos, José Bica não saiu do banco e Tiago Djaló falhou a partida por castigo –, a equipa de Christophe Galtier não teve uma primeira parte fácil e esteve mesmo perto de ficar em desvantagem.

Aos 16 minutos, foi precisamente Fonte a cometer penálti, por mão na boa, mas na marca dos onze metros, Maignan superiorizou-se a Leya e manteve o nulo.

Na segunda parte, à hora de jogo, o Lille conseguiu finalmente desfazer o nulo, e bem pode agradecer a Renato Sanches: o jovem médio arrancou na meia-direita e deixou Yilmaz na cara do golo. O turco, com uma «bomba», tratou do resto.

Já nos instantes finais, Celik, com um remate cruzado, fez o 2-0 e descansou o coração de Galtier.

Com este resultado, o Lille abre uma vantagem de seis pontos para o vice-líder PSG, mais com mais um jogo. A seis jornadas do fim, a equipa mais portuguesa da Ligue 1 precisa apenas de cinco vitórias para conquistar o título.

Já o Metz é décimo, com 42 pontos.