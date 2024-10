Os jogadores da seleção francesa já são conhecidos pelas chegadas extravagantes ao centro de estágio.

Esta segunda-feira, na chegada a Clairefontaine, Ibrahima Konaté apresentou-se de uma maneira algo misteriosa. Vestido de preto, o internacional francês decidiu vestir um capuz verde a tapar por completo a face.

«Vocês sabem quem sou?», perguntou o defesa do Liverpool antes de mostrar a identidade aos jornalistas.

A França reuniu-se esta segunda-feira e vai começar a preparar a dupla jornada da Liga das Nações, com jogos frente a Israel, no dia 10 de outubro, e Bélgica, no dia 14.

Veja o momento da chegada: