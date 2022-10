Um golo solitário do internacional sub-21 português David da Costa deu hoje a vitória ao Lens no reduto do Marselha, adversário do Sporting na Liga dos Campeões, em jogo da 12.ª jornada da Liga francesa de futebol.

Aos 78 minutos, o jovem de 21 anos, que saiu do banco para mudar o jogo, rematou de fora da área, com um ‘tiro’ que ainda desviou num defesa antes de bater Pau López.

Com este resultado, o Lens é segundo, provisoriamente, com 27 pontos, mais um do que o Lorient, que só joga no domingo, e a cinco pontos do líder, o Paris Saint-Germain, que na sexta-feira abriu a ronda com um triunfo em Ajaccio (3-0).

Quanto aos marselheses, que contaram com Nuno Tavares no ‘onze’ titular, continuam numa crise de resultados na Ligue 1, com a terceira derrota seguida, e têm apenas uma vitória nas últimas cinco rondas, podendo perder no domingo o quarto lugar que ocupam, com 23 pontos.

No domingo, o jogo de cartaz é a receção do Lille, treinado pelo português Paulo Fonseca, ao Mónaco, marcado para as 19:45 de Lisboa.

(IMAGENS ELEVEN SPORTS)