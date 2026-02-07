Com apenas uma derrota desde 29 de outubro, o Lens entrou em campo frente ao Rennes com vontade de assumir (à condição) a liderança da Liga Francesa e conseguiu fazê-lo, após um triunfo por 3-1.

A jogar em casa, as coisas até nem começaram da melhor forma para o Lens, que viu o adversário colocar-se em vantagem logo aos oito minutos, graças ao golo de Estebán Lepaul. Um lance que serviu de aviso para a equipa orientada por Pierre Sage, já que o golo do empate chegou ainda antes do intervalo, por intermédio de Edouard.

O caminho para o intervalo fez-se com o 1-1 no marcador e o segundo tempo arrancou praticamente com a reviravolta do Lens. Aguilar atirou para o fundo da baliza e levou à loucura os adeptos nas bancadas, ainda que por pouco tempo. O momento de euforia rapidamente se transformou em espanto, já que o mesmo Aguilar viu o segundo cartão amarelo e respetivo vermelho dois minutos depois, deixando assim a equipa a jogar com apenas dez elementos.

Ainda assim, o coração do Lens «falou» mais alto e aos 78 minutos houve estreia a marcar para o reforço de inverno do Lens, nada mais nada menos do que Saint-Maximin. Nota para a avalanche ofensiva do Rennes desde o momento da expulsão, ainda que sem efeitos no que toca ao resultado final.

Este triunfo deixa, por isso, o Lens com um ponto de vantagem para o PSG, que entra em campo apenas este domingo, na receção ao Marselha no Parque dos Príncipes.