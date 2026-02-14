O Lens foi à capital francesa golear o Paris FC por 5-0. Aproveitando o desaire do PSG, a equipa do Norte de França, que tem sido a surpresa, retomou a liderança isolada da Liga francesa.

Os tons de goleada começaram a ser escritos pelos pés de Wesley Saïd. O avançado francês bisou ainda na primeira parte. Abriu as contas do jogo aos 24 minutos e dilatou ainda aos 38 minutos.

No segundo tempo, Florian Thauvin, internacional francês, fez o terceiro do Lens através de uma grande penalidade, cometida pelo ex-FC Porto Otávio (58m). Os restantes golos do encontro vieram do banco.

Rayan Fofana, avançado de 20 anos, entrou aos 69 minutos e teve também direito a bisar (90m e 90+5m) para estabelecer o 5-0 final.

Com esta goelada (5-0), o Lens regressa à liderança da Liga francesa com 52 pontos -a um do segundo, PSG. O Paris FC é 15.º com 22 pontos.

Confira os jogos e classificação da Liga francesa.