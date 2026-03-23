Está instalada a polémica em França. O PSG e o Lens – as duas equipas que estão no topo da tabela da Ligue 1 – não conseguem chegar a um consenso para o jogo que está marcado para o dia 11 de abril.

O PSG queria adiar o jogo devido aos «quartos» da Liga dos Campeões frente ao Liverpool. O Lens, por sua vez, recusou-se a adiar o jogo e reagiu em comunicado.

«No passado dia 6 de março, foi definida a data do encontro entre o Racing Club de Lens e o Paris Saint-Germain, oficializando um calendário ao qual todos foram convidados a aderir. Num espírito de responsabilidade e moderação, o Racing Club de Lens comunicou ao Paris Saint-Germain, logo nas primeiras consultas, a sua intenção de não alterar essa data», começou por referir o clube do norte de França.

As equipas estão separadas por um ponto, sendo que a equipa da capital tem um jogo a menos. Por isso, será escusado dizer que este encontro é importantíssimo para as contas do título.

O Lens realçou o período que a equipa ficaria sem competir, seguida por uma semana mais exigente.

«Alterar hoje a data deste encontro significaria, para o Racing Club de Lens, ficar sem competir durante 15 dias e, em seguida, encadear jogos a cada três dias — um ritmo que não corresponde nem ao definido no início do campeonato, nem aos meios de um clube que pudesse absorver sem consequências este tipo de novas exigências», pode ler-se.

A decisão terá de ser tomada até quinta-feira. Já que não haverá consenso entre os clubes, será a Liga francesa a tomar a decisão final.

«O Racing Club de Lens continua empenhado na equidade, na clareza das regras e no respeito por todos os intervenientes. Princípios simples, para um futebol francês leal e respeitado», concluiu.