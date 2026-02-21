O Lens sofreu uma derrota caseira diante do Mónaco, por 3-2, e colocou em risco a liderança na Liga Francesa, ficando agora à mercê do resultado do PSG, que joga na noite deste sábado.

Num primeiro tempo bastante equilibrado em termos de oportunidades, foi a equipa da casa a adiantar-se no marcador logo aos três minutos e por intermédio de Odsonne Edouard. De resto, esta vantagem manteve-se até ao intervalo e o segundo tempo arrancou com mais um golo do Lens, desta feita apontado por Thauvin.

Ora, nada fazia prever uma reação tão eficaz por parte dos monegascos, que em dez minutos deram a volta ao marcador e fizeram três golos. Balogun reduziu a desvantagem aos 62 minutos, Zakaria restabeleceu a igualdade no resultado pouco depois e Ansu Fati, com apenas três minutos de jogo, acabou por confirmar a reviravolta do Mónaco.

Eficácia máxima para os visitantes, que fizeram três remates enquadrados com a baliza nos segundos 45 minutos. Até final, o marcador não sofreu mais alterações e o Mónaco somou a segunda vitória consecutiva, subindo (à condição) ao sexto lugar da prova.

Em contrapartida, o Lens ainda é líder da Liga Francesa, com 52 pontos, mas pode ser ultrapassado pelo PSG nesta jornada e ver o Lyon reduzir distâncias na classificação.