Lens cola-se ao Marselha no topo da Liga francesa, pressionando o PSG
O Lens venceu, em casa, o Estrasburgo (1-0) e colou-se ao Marselha, que goleou esta sexta-feira, no topo da Liga francesa. Pela equipa forasteira, Diego Moreira, ex-Benfica, foi titular e saiu aos 85 minutos.
O golo solitário de Ismaëlo Ganiou, defesa de 20 anos, deu os três pontos à equipa do Lens. Pelo caminho houve ainda uma expulsão para cada lado: Valentín Barco para o Estrasburgo (77m) e Morgan Guilavogui para o Lens (90+5m).
Com este triunfo (1-0), o Lens é atualmente segundo com 28 pontos, os mesmos que o líder Marselha. O PSG, segundo com 27 pontos, joga na noite deste sábado e pode, portanto, retomar a liderança da Liga francesa.
