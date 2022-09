O Lens ascendeu à liderança da Ligue 1, de forma provisória, após triunfar na receção ao Troyes (1-0), no encontro de abertura da 7.ª jornada do campeonato francês.

Um golo do austríaco Kevin Danso, à passagem do minuto 39, revelou-se suficiente para os anfitriões, que contaram com o português David Costa de início.

Paris Saint-Germain e Marselha têm menos um ponto que o Lens e entram em campo neste sábado.

O Troyes, que contou com o português Rony Lopes no onze, segue na 11.ª posição.