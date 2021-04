Pedro Mendes teve de ser substituído por lesão no início da segunda parte do Lille-Montpellier (1-1), para a 33.ª jornada da Ligue 1 de França.



O defesa português caiu no relvado com imensas dores no joelho esquerdo, como foi perceptível pelos seus gritos, que deixam antever uma lesão grave.



O jogador viria a abandonar o relvado de maca. Após o encontro, o técnico Michel Der Zakarian adiou um diagnóstico claro para este sábado.



«Nunca é bom sinal quando um jogador grita e chora. Ele vai realizar exames amanhã. Está com muitas dores no joelho», explicou o treinador do Montpellier.