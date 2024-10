Na conferência de antevisão à quarta ronda do Grupo A2 da Liga das Nações, Didier Deschamps assustou-se enquanto falava aos jornalistas.

O momento foi protagonizado por uma borboleta.

A França jogará na Bélgica na noite desta segunda-feira (19h45). Os gauleses são segundos do grupo, com seis pontos, mais dois do que os belgas. No topo está a Itália, com sete pontos. No fundo permanece Israel, com três derrotas.