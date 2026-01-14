«Um grande treinador e um “paizão” também». É desta forma que Endrick vê Paulo Fonseca, seu treinador no Olympique Lyon e ao lado de quem espera «fazer uma grande temporada».

Reforço de inverno dos les gones, cedido pelo Real Madrid, o jovem avançado, de 19 anos, deixou muitos elogios ao técnico português, em entrevista aos canais do clube gaulês.

«O Paulo é um grande treinador, tem um potencial gigante no futebol. Falando com ele, notei que é um “paizão” também. Abraçou-me bastante, tentou integrar-me na equipa, disse-me as posições onde podia jogar. No jogo (com o Lille) também, chamava-me sempre, dizia-me como fazer as coisas, como pressionar da forma certa», referiu o internacional brasileiro, que encontra mais uma virtude em Paulo Fonseca.

«Percebi que ele é sincero, que é o mais importante para mim. (Aos jogadores) um treinador deve dizer o que é preciso fazer e não o que querem ouvir. Espero que possamos fazer uma grande temporada juntos», concluiu.

Formado no Palmeiras, Endrick mudou-se para o Real Madrid quando atingiu a maioridade, em 2024, num negócio milionário que superou os 47 milhões de euros.

Sem espaço nos merengues, acabou cedido, este mês, ao Lyon, clube pelo que se estreou, no fim de semana passado, num jogo da Taça de França frente ao Lille, no qual marcou o golo que valeu a vitória ao Olympique por 2-1.