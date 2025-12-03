Por ter «desrespeitado os valores e as regras definidas pelo clube», o internacional neerlandês Emmanuel Emegha foi afastado pelo Estrasburgo do jogo com o Toulouse, no sábado, a contar para a 15.ª jornada da Liga francesa.

Numa curta mensagem, o clube francês, onde atuam Rafael Luís e Diego Moreira, garantiu que o castigo apenas se aplica na próxima partida, devendo Emegha, um dos capitães da equipa, regressar às opções de Liam Rosenior no duelo com o Aberdeen, no dia 11 de dezembro, para a Liga Europa.

«O Emmanuel continua a ser um jogador importante na nossa equipa, pela qual sempre deu o seu melhor. Ele será reintegrado depois do próximo jogo», explicou o oitavo classificado da Ligue 1.

𝘾𝙤𝙢𝙢𝙪𝙣𝙞𝙦𝙪𝙚́ 𝙤𝙛𝙛𝙞𝙘𝙞𝙚𝙡



Le Racing Club de Strasbourg Alsace a décidé de suspendre Emmanuel Emegha pour sa prochaine rencontre de Ligue 1, ce samedi 6 décembre à Toulouse.



Le communiqué 👇 — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) December 3, 2025

A sanção surge na sequência de um comentário polémico proferido pelo avançado neerlandês, que associou a derrota sofrida pelo Estrasburgo frente ao Mónaco (3-2) e o empate com o PSG (3-3) ao facto de não ter sido utilizado nesses encontros.

Comprometido com o Chelsea para a próxima época, Emmanuel Emegha leva sete golos em 11 jogos pelo Estrasburgo, esta temporada.