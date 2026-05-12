O avançado Ousmane Dembélé, do Paris Saint-Germain, foi eleito o melhor futebolista da Liga francesa pela segunda época seguida, numa cerimónia em que Michael Olise sucedeu a Kylian Mbappé como melhor francês no estrangeiro.

Dembélé, internacional francês, de 28 anos, superou a concorrência dos companheiros de equipa Nuno Mendes e Vitinha, além de Florian Thauvin [Lens] e Mason Greenwood [Marselha], nos prémios atribuídos pelo sindicato de futebolistas profissionais, tornando-se no quinto jogador a conquistar o título por mais do que uma vez.

Apesar de uma época marcada por lesões, que o limitaram a nove titularidades e 960 minutos na Ligue 1, o atual Bola de Ouro assinou 10 golos e seis assistências, contribuindo para o praticamente assegurado pentacampeonato do Paris Saint-Germain.

«É um título individual, mas todos os troféus individuais que ganhei são graças a toda esta equipa», afirmou o avançado, que viu ainda um golo apontado ao Lille, em janeiro, ser eleito pelo público como o melhor da temporada.

Na mesma cerimónia, Michael Olise [Bayern Munique] foi distinguido como o melhor francês a atuar fora de França, após somar 15 golos e 21 assistências na Alemanha, ajudando os bávaros a conquistar o título.

O extremo-direito de 24 anos sucede a Kylian Mbappé, do Real Madrid.

O prémio de melhor treinador foi entregue a Pierre Sage, do Lens, enquanto o guarda-redes Robin Risser [Lens] e o jovem Désiré Doué [Paris Saint-Germain] completaram a lista de premiados na gala realizada esta segunda-feira, em Paris.