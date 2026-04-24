O presidente do Nantes, Waldemar Kita, considerou que o seu maior erro nos 19 anos que leva na presidência do clube foi a contratação do treinador do português Luís Castro, com quem não foi nada meigo nas palavras: «Esse treinador vai fazer descer dois clubes no mesmo ano.»

Luís Castro assumiu o comando técnico do Nantes depois de uma temporada positiva no Dunkerque, em que chegou ao play-off de subida da II Liga francesa e às meias-finais da Taça de França.

«Não deveria ter contratado aquele treinador sem experiência. Nunca tínhamos contratado um treinador vindo da Ligue 2. Estava desajustado ao contexto. É um formador, não pode ter sucesso. Depois dos jogos de preparação (na pré-temporada), disse logo que era preciso despedi-lo», confessou Kita, em entrevista à Eurosport.

Luís Castro acabaria demitido a 11 de dezembro e, apenas nove dias depois, foi apresentado como novo treinador do Levante. «Podem explicar-me isso? Isso quer dizer que ele já teria preparado a sua estratégia antecipadamente», afirmou o presidente do Nantes.

Com o Nantes (17.º na Liga francesa a cinco pontos de distância do lugar de acesso ao play-off de manutenção) e o Levante (19.º na Liga espanhola a dois pontos da zona de salvação) em posições delicadas nos respetivos campeonatos, o presidente do clube francês chega a ser cáustico com Luís Castro: «Ele vai fazer descer dois clubes no mesmo ano.»