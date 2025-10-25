Ao fim de dois empates consecutivos, o PSG regressou às vitórias, na deslocação ao terreno do Brest.

Vitinha foi o único português em campo de início, pelos parisienses, e não acabou por ter um papel importante na construção do lance que deu vantagem ao conjunto de Luis Enrique. Um passe milimétrico do internacional português descobriu a desmarcação de Hakimi e o lateral marroquino só teve de desviar a bola para o fundo da baliza.

A verdade é que o primeiro tempo foi de sucesso para o camisola dois do PSG, que praticamente dez minutos depois conseguiu fazer o gosto ao pé pela segunda vez. Kvaratskhelia fez o que quis do defesa do Brest, entrou na área e serviu Hakimi para o 2-0 e para uma enorme festa dos milhares de adeptos presentes no Stade Francis-Le Blé.

Este resultado manteve-se até ao intervalo e o segundo tempo ficou marcado pela entrada de Gonçalo Ramos (79 minutos), sendo que Nuno Mendes não saiu do banco de suplentes. O Brest ainda desperdiçou uma grande penalidade, por intermédio de Romain del Castillo, e não conseguiu dar a volta a esta desvantagem.

O que é certo é que tudo só piorou já em período de compensação, quando Doué respondeu da melhor forma à assistência de Zaire-Emery e atirou para o terceiro e último golo do encontro.

Assim sendo, o PSG assume (à condição) a liderança da Liga Francesa com 20 pontos e tem agora dois de vantagem para o Marselha, que ainda vai jogar este sábado, no terreno do Lens.