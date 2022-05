O Olympique Lyon terminou a liga francesa num decepcionante oitavo lugar. O guarda-redes português, Anthony Lopes, em declarações ao L'Equipe, fez o balanço da temporada da equipa francesa.

«Feliz por esta temporada ter terminado? Sim, porque foi uma época difícil. Muito difícil. Mentalmente, fisicamente, em todos os aspetos. Apontámos muitas metas, nunca conseguimos alcançar os nossos objectivos», afirmou o campeão europeu por Portugal em 2016.

Sobre a época menos conseguida do Lyon, o guarda-redes não tem dúvidas: «Nem sequer consigo falar sobre isso... É uma sensação muito difícil. Vergonha é uma palavra muito forte, mas é isso que é. É imperdoável. Com os jogadores que temos no nosso plantel, não podemos terminar em oitavo lugar.»

Anthony Lopes que disputou 42 partidas pelo Lyon esta temporada, não faz parte dos convocados por Fernando Santos para os próximos encontros de Portugal na Liga das Nações.