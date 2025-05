O Dunkerque, orientado pelo portuugês Luís Castro, apurou-se esta quarta-feira para a meia-final do play-off de acesso à liga francesa.

A disputar os «quartos» com o Guingamp, quinto classificado na fase regular da Ligue 2, a equipa do técnico luso venceu por 1-0, com golo de Maxence Rivera, aos 46 minutos.

Com este resultado, o Dunkerque, que ficou em quarto lugar no campeonato, segue em frente no play-off e joga as «meias» com o Metz (3.º). Esta temporada, o Metz venceu ambos os encontros entre as duas equipas (2-0 e 3-2).

O vencedor deste encontro irá disputar um lugar no principal escalão com o Le Havre, 16.º lugar da Ligue 1.