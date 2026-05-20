Depois de uma temporada exigente, em que o Lyon alcançou a quarta posição na Ligue 1, o que lhe permite disputar as eliminatórias de acesso à próxima edição da Champions, Paulo Fonseca contornou a questão da renovação do contrato com o clube francês, que termina em 2027, deixando no entanto uma garantia: «Vou ficar, não posso esquecer o que o clube fez por mim durante os nove meses de suspensão. Era difícil ter tido mais apoio do que aquele que tive.»

O treinador português fez um balanço da época em entrevista ao jornal L’Équipe, ao longo da qual foi reforçando a ideia de que «ser quarto classificado (no campeonato), com tudo o que aconteceu no início e durante o ano, é magnífico».

É que aconteceu mesmo muita coisa ao Lyon nos últimos meses. Do espetro da descida administrativa à Ligue 2, devido a problemas financeiros, à suspensão de nove meses aplicada a Paulo Fonseca por um episódio com o árbitro Benoît Millot, ocorrido na época anterior.

«Não podemos esquecer que esta equipa é totalmente diferente da da época passada. Não tínhamos a mesma qualidade individual. Saíram Rayan Cherki, Alexandre Lacazette, Georges Mikautadze e Thiago Almada, e tivemos também muitas lesões. Com três competições, tivemos de utilizar muitas vezes os mesmos jogadores», acrescentou Paulo Fonseca.

Por tudo isso, o técnico português considera que «era difícil fazer melhor», numa época em que a sua equipa até conseguiu uma sequência de 13 vitórias seguidas, juntando todas as provas.

«Tínhamos muita ambição nas três competições [campeonato, Taça de França e Liga Europa] e foi difícil mentalmente para a equipa. (…) Se pudesse mudar algo, priorizaria uma competição em detrimento de outra, e talvez tivesse feito alguns ajustes na equipa», assumiu.

Lembrando que o Lyon «precisa de vender porque não há dinheiro para investir», Paulo Fonseca garante que vai permanecer no banco dos Les Gones em 2026/2027, desejando tornar a equipa «mais competitiva na próxima época».

Sobre uma eventual renovação do seu contrato, que termina em junho de 2027, o técnico lembrou: «Ainda tenho um ano [de contrato]. Não estou preocupado com isso, há tempo.»

De recordar que o Lyon, onde jogam os portugueses Afonso Moreira, Mathys de Carvalho e Tiago Gonçalves, falhou o acesso direto à fase regular da Liga dos Campeões depois de ter perdido com o Lens, por 4-0, na última jornada da Ligue 1.