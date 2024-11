O St. Etienne venceu este sábado na receção ao Estrasburgo, por 2-0, com especial destaque para a titularidade do português Diego Moreira na equipa visitante.

Em jogo referente à 10.ª jornada da liga francesa, o St. Etienne marcou os golos aos 51m e 78, autoria de Mickael Nade e Ibrahim Sissoko, respetivamente.

Diego Moreira foi titular no Estrasburgo e foi substituído aos 90+1 minutos.

Com este resultado, o St. Etienne está em 15.º lugar, com 10 pontos. O Estrasburgo está em nono, com 13.