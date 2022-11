O Marselha venceu este domingo o Oympique Lyon, por 1-0, em encontro referente à 14.ª jornada da Ligue 1 de França.

O defesa Samuel Gigot bateu o guarda-redes português Anthony Lopes ao minuto 43, decidindo a partida.

Com este resultado, o adversário do Sporting na fase de grupos da Champions - terminou no último lugar - sobe à quarta posição da Ligue 1, com 27 pontos, enquanto o Lyon fica no 8.º lugar, com 20.

