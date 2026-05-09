INSÓLITO: Marselha afasta Aubameyang por esvaziar extintor em funcionário
Brincadeira sai cara ao experiente avançado gabonês de 36 anos
Brincadeira sai cara ao experiente avançado gabonês de 36 anos
O avançado do Marselha, Pierre-Emerick Aubameyang, foi afastado do jogo com o Le Havre, no domingo (20h00), referente à 33.ª jornada da Liga francesa, depois de ter atingido um funcionário do clube com o conteúdo de um extintor durante um estágio da equipa.
Tudo não terá passado de uma brincadeira que terminou da pior forma para o internacional gabonês, que aos 36 anos já deveria estar prevenido para episódios deste tipo.
O plantel do Marselha cumpriu, nos últimos dias, um estágio no centro de treinos do clube e, na noite da última quinta-feira, as coisas ficaram fora do controlo. Pelo menos do de Bob Tahri, responsável por fazer cumprir o recolher obrigatório dos jogadores, que terá visto Aubameyang esvaziar sobre si um extintor, de acordo com o jornal francês L'Équipe.
O gabonês andaria de quarto em quarto, em festa, para tentar ajudar a elevar o moral de um grupo que vai numa sequência de três jornadas consecutivas sem vencer no campeonato, que fez a equipa cair para fora da zona europeia, quando faltam disputar apenas duas jornadas na Ligue 1.
A brincadeira saiu cara a Aubameyang, que ainda se tentou desculpar pelo incidente, mas não escapou a um castigo interno que o levará a falhar o importante duelo com o Le Havre.